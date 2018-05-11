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11 Mayıs 2018 23:52

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü

Bursa’da otobanda kontrolden çıkarak taklalar atan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü

11 Mayıs 2018 23:52


Edinilen bilgiye göre, Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde, Mehmet Yılmaz (40) idaresindeki 34 J 7303 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan araçta bulunan sürücü Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra yanında bulunan Murat Yıldız (40) araç içine sıkışarak hayatını kaybetti. Görgü şahitlerine göre önce bariyere çarpan araç 6-7 takla attıktan sonra yolun girişinde bulunan bariyere çarparak hurdaya döndü. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişi araçtan çıkartılarak morga kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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