Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan Adem Ertem idaresindeki 34 JG 8976 plakalı otomobil, Eskikaracakaya Mahallesi mevkinde yakıt almak için benzinliğe girmek istedi. Bu sırada kontrolden çıkan araç takla atarak, yol kenarında ters döndü. Kaza sonucunda araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Erol Karaca yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.