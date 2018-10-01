Kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağıştan dolayı kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çarparken, sürücü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağıştan dolayı kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çarparken, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan 66 yaşındaki Hayrullah Ö. idaresindeki 77 AAD 761 plakalı minibüs, yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, yolunda kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı Hayrullah Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikta başlatıldı.