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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Bursa Atatürk Caddesinde seyreden araca aynı yönde seyreden başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. Durakta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Neslihan A. kontrolündeki 16 J 7328 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden ve alkollü olduğu iddia edilen Barış T. (36) kontrolündeki 16 LTF 33 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan Neslihan A. kontrolündeki otomobil, yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan İlayda T.(3), Zahide Kasap ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Zahide Kasap'ı sıkıştığı otobüs durağından kurtardı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken alkollü olduğu iddia edilen Barış T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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