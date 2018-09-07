Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Yüksel Özger (49) idaresindeki 16 PH 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özdilek Köprülü kavşağı üzerinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki ikaz levhalarını devirdikten sonra takla atarak yan yola uçtu. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hurdaya dönen araç çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.