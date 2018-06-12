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12 Haziran 2018 12:17

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’nın Keles ilçesinde arazi yolunda devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü.

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

12 Haziran 2018 12:17

Traktörde bulunan 2 kızı ve yeğeni yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Keles ilçesi Kocaovacık Mahallesi’nde meydana geldi. 2 kızı ve yeğeni ile tarlasına gitmek için yola çıkan Rasim Atan kontrolündeki 20 L 0435 plakalı traktör, arazi yolunda takla attı. Olayı gören arazideki köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Traktörün altında kalan Rasim Atan olay yerinde hayatını kaybederken, kızları ve yeğeni yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar Bursa’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Rasim Atan’ın bugün defnedileceği öğrenildi.




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