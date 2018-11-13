Kontrolünü kaybetti, karşı şeritten gelen 2 araca çarptı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi yaralanırken, kazayı görenler ise şaşkına döndü.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi, Kemal Bengü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşim İşcan Caddesinden, Kemal Bengü Caddesi istikametinde gitmekte olan 16 SUM 45 plakalı otomobil sürücüsü U.G.(23), bir anda otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen A.K.(30) kontrolündeki 16 CYF plakalı otomobile, daha sonra T.A.(62) kontrolündeki 16 GB 772 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 16 GB 772 plakalı otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin, kazaya karışan araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.