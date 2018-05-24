Konut satışları geçen seneye göre yüzde 7,6 geriledi

Türkiye genelinde bu yıl nisan ayında 103 bin 87 konut, yılın ilk 4 ayında satılan konut sayısı ise 406 bin 964 olurken, 2017 yılının ilk ayında bu rakam 440 bin 226 olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 4 ayındaki düşüş geçen seneye göre yüzde 7,6 olduğunu belirten Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, “Burs’da da konut satışları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yılın ilk 4 ayında 16 bin 220 adet konut satılırken, geçen yıl bu rakam 18 bin 171 olmuştu. Bursa’daki düşüş oranı yüzde 10,7’yi bulurken, bu yıl nisan ayında 4 bin 40 konut satışı gerçekleşti” dedi.

Balıkesir’deki düşüş ise Türkiye geneli ve Bursa’ya oranla daha düşük olduğunu belirten Aydemir, “Kentte 2018 yılının ilk 4 ayında 8 bin 639 konut satıldı. Geçen yılki rakam 8 bin 665 olunca düşüş oranı yüzde 0.3 oldu. Balıkesir’de bu yıl nisan ayında ise 2 bin 322 konut satışı gerçekleşti. İzmir’de de düşüş oranı yüzde 8’i buldu. 2017 yılının ilk dört ayında 27 bin 184 adet konut satılırken, bu yıl ise bu rakam 25 bin 11 adette kaldı. İzmir’de Nisan 2018’de 6 bin 418 konut satıldı” diye konuştu.

Öte yandan, hükumetin konut satışını canlandırmak için bir dizi kararları hayata geçirdiğini belirten Aydemir, “Bakanlar Kurulu kararı ile mayıs ayından itibaren 31 Ekim 2018’e kadar konut ve işyerlerinde tapu harçları binde 20’den binde 15’e düşürüldü. Konutta KDV oranı da yüzde 18 den yüzde 8’e indi. Son aylardaki konut satışlarındaki düşüşler ile birlikte 11 Mayıs 2018’den itibaren kamu ve özel bankaların da desteği ile konut kredisi faizleri yüzde 1’in altına düştü. 10 yıla kadar 0.98 faiz verilmesinin de piyasaları hareketlendirmesi beklenirken, inşaat firmaları da bu doğrultuda faiz indirimine ek olarak yüzde 30’luk faiz indirimine gitti. Seçimlere kadar 60 ay 0,59 ve 120 aya kadar da 0,69 faiz oranları ile kampanyalar başlatıldı" diye konuştu.

Ayrıca, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen 13 milyona yakın imarsız yapı için de imar barışı çıkarıldığına dikkat çeken Aydemir, "Bakanlar Kurulu’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Mülkiyet sorunu sebebiyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Türkiye’de 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar Barışı bu konutların tamamını kapsayacak. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3’ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor. Vatandaş her bir dairesini bağımsız birim olarak tanımlayabilecek. İhtilaflı yapılar için hazırlanan bu çalışmada usulsüz uygulamalara izin verilmeyecek. Başlangıç tarihi 31 Aralık 2017 olacak. İmar çalışması gündeme gelir gelmez kaçak inşaat yapanlar barıştan yararlanamayacak” şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisine yüzde 1’in üzerinde katkısı olduğunu belirten Aydemir, Türkiye’de 1 milyon 400 bine yakın konut stoğu bulunurken, her yıl da 600 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu söyledi.