Kooperatif başkanlarından Asa'ya destek

Kooperatifler, Marmarabirlik Başkan Hidamet Asa'nın Afrin'den zeytin alınmadığına yönelik yaptığı açıklamaya destek verdi.

Marmarabirlik'e bağlı Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatiflerinin başkanları, Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Son günlerde Marmarabirlik'in Afrin'den zeytin aldığına dair açıklamalara tepki gösteren başkanlar adına konuşan İznik Kooperatif Başkanı Ali Bulut, “Başkanımız Hidamet Asa konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, ‘Eğer Afrin'den 1 kilogram dahi olsa zeytin alındığını ispat etsinler onurlu bir şekilde başkanlıktan istifa edeceğim' diye beyan etti. Bundan öte söylenecek bir cümle yoktur. Marmarabirlik'e bağlı olan sekiz kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak başarılı çalışmalar yürüten birlik başkan ve yönetim kurulumuza güvenimiz tamdır. Eğer iddialar ispatlanır ise biz de sekiz kooperatif olarak istifaya hazırız. Olmayan ticareti varmış gibi gösterenlerin maksatlarının ne olduğunu da anlamış değiliz” diye konuştu.

Marmarabirlik olarak 10 Eylül 2018 tarihinde rekolte beyannamesi alımına başlandığını ifade eden Bulut, “15 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Toplam 70 bin tonun üzerinde rekolte beyanı gelmiştir. Tüm kooperatif başkanları ve yönetim kurulları ile yapılan toplantı neticesinde 52 bin ton zeytin alım planı yapılmıştır. Kooperatiflerde alım miktarları belirlenmiş ve 12 Ekim 2018 Cuma günü alımlara başlanmıştır. Son aylarda yaşanan ekonomik sıkıntıları hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Böyle bir dönemde taşın altına elini koyan, üreticimizi desteklemek ve ayakta tutmak gayesiyle Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından açıklanan ürün alım fiyatları başta üreticilerimiz olmak üzere kooperatiflerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

Yapılan asılsız açıklamaların çıkış noktasının Gemlik Kooperatifi'nin faaliyet alanı içinde bulunan Yalova'nın Fıstıklı Mahallesi olduğunu belirten Bulut, “Bu köyümüzde bulunan Gemlik Kooperatifi ortaklarımızın verdiği rekolte beyanları sadece 69 tondur. Marmarabirlik'in alım planı 52 bin ton, Gemlik Kooperatifi'nin alım planı 4 bin 500 tondur. Bunlar mukayese edildiğinde aslında çok küçük miktardan bahseldildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki Fıstıklı alım yerinde alımlar yapılmakta olup, üreticilerimiz ürünlerini kooperatiflerine teslim etmeye devam etmektedir. Bu açıklamaların maksatlı olduğu ve bir bardak suda fırtına koparmak olduğunu belirtmek isteriz. Marmarabirlik hepimizindir ve üreticinin sigortasıdır. Bugünü değil geleceği düşünelim” şeklinde konuştu.