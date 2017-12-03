Koordinasyonsuzluk Bursalıları canından bezdirdi

Sürekli elektrik ve sularının kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri çileden çıktı.

Bursa’da internet için sokakları tek tek kazan firma çalışanları, her gün ya suyu borusunu kesiyor ya da elektrik kablolarına zarar veriyor. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, yaşanan koordinasyonsuzluk yüzünden kendilerinin mağdur olduğunu söyledi. Süperonline’ın alt yapı çalışmaları esnasında içme suyu borularının zarar görmesi sebebiyle Osmangazi ilçesinin Pınarbaşı, İvazpaşa, Tahtakale, Kavaklı, Mollafenari, Nalbantoğlu, Maksem, Hocaalizade mahalleleri ile Yıldırım ilçesinin Karaağaç, Namazgah, Umurbey, Emirsultan, Kurtoğlu, Musababa, Karamazak Mahallesi Kültür Sokak ve civarındaki sokaklar susuz kaldı.

Yapılan kazılarda kimsenin bir birinden haberi olmadığını ifade eden Karamazak Mahalle Muhtarı Cevdet Bayram, “Online sistem ile ilgili fiber kablo döneniyormuş. Mahalleler tek tek kazılıyor. Ancak bu kazılarda çok sıkıntılar yaşanıyor. Bilinçsiz ve koordinasyonsuz yapılan kazılar hem elektrik hem de sularımızın kesilmesine sebep oluyor. Sorumluların bunu takibini yapmalıdır. 2-3 gün suların gelmediğini biliyoruz. Elektrik kabloları hemen hemen her sokakta kesiliyor. Bu şekilde devam ederse bazı mahallelerde çalışanların sıkıntı yaşar. Çünkü vatandaşlar çok dertli. Yetkili şu anda 20 mahallede suyun olmadığını ifade ediyor. Ne zaman geleceğine dairde hiç kimse bilgi vermiyor” dedi.