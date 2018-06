Köpeği ezdi, ardına bakmadan kaçtı...O anlar kamerada

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, güvenlik kamerası görüntüleriyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Türkel çevreyolu 2. etapta yol üzerinde oturan köpeği fark etmesine rağmen durmayıp ezerek üzerinden geçen vicdansız sürücü, arkasına bakmadan kaçtı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olay nedeniyle İDOHA Başkanı Av. Nilay Parlar Ateş, sürücünün yakalanması ve gereken cezayı alması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Olay 7 Haziran Perşembe günü meydana geldi. Yol ortasında oturarak dinlenen köpeğe, beyaz bir kamyonet çarptı. Köpeği altına alarak ezen kamyonet hiç durmadan yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde kamyonetin ezdiği köpek bir süre can çekişerek telef olurken, çevredeki diğer köpeklerde ölen köpeğin başında toplanıyor.

Kasti olarak çarpıyor

Bir vatandaş tarafından güvenlik kamera görüntülerinin kendilerine ulaştırıldığını ve izlerken şok olduklarını belirten İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Nilay Parlar Ateş, “Geçtiğimiz günlerde derneğimize bir vatandaşın ihbarı üzerine öğrendiğimiz ve kamera görüntülerini izlediğimizde oldukça üzüldüğümüz bir olay ile ilgili bugün İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. 7 Haziran 2018 tarihinde, saat 07.45 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşen olayda, otoyol üzerinde bulunan köpeğe, beyaz pick-up model bir araç gelip, kasti olarak çarpmakta ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmekte, bunun sonucunda da ilk önce köpeğin yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görülmektedir. Her ne kadar caydırıcılık anlamında cezaların yetersiz olduğu bir kanunumuz olsa da, söz konusu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu trafik kazaları başlıklı 21. maddesinde ‘Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır’ şeklinde düzenleme mevcuttur. Kanun metninde açık bir şekilde ifade edildiği üzere, bir hayvanın zarar görmesine neden olan kişi, kanun ve vicdani sorumluluğun gereği olarak zarar gören hayvana, elinden gelen bütün çaba ve özverisi ile yardımda bulunmak zorundadır” dedi.

"Adaletin sağlanmasını istiyoruz"

Yaşanan acı olayların her gün arttığını ifade eden Ateş, “Bizler, yaratılan her canlının yaşam hakkı olduğunu savunuyoruz. Hayvan hakkı ihlallerinin ispatı zaman zaman zor olsa da, şuan için elimizde kamera görüntüsü mevcuttur. Görüntülerde plaka tespiti yapamadık ancak gerek Savcılığımızın, gerekse emniyet güçlerinin hassas davranarak olayı meydana getiren kişiyi bulacağına ve kanunlar nezdinde gerekli yaptırımları uygulayacağına dair inancımız tam. Biran önce sorumlu kişinin bulunarak, adaletin sağlanmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.