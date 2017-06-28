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28 Haziran 2017 11:00

Köpeğin kulağını kestiler, belediye hayata döndürdü

Bursa’da kulakları kesilen sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde ameliyat edilerek bakıma alındı.

Köpeğin kulağını kestiler, belediye hayata döndürdü

28 Haziran 2017 11:00


Soğukkuyu Mahallesi’nde bir köpeğin kulakları kesilmiş halde olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri, vakit kaybetmeden olay yerine gitti. İki kulağı da kesilmiş ve kanlar içerisinde olan 1 yaşındaki sokak köpeğini Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getiren ekipler, yapılan ilk kontrollerin ardından köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat ile kulakları dikilen köpek eski sağlığına kavuşturuldu.


Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde kontrol altında tutulan köpek duyma konusunda da sıkıntı yaşamayacak.




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