Köpekler birincilik için yarıştı

Köpek dostları, Nilüfer Belediyesi ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen gece yarışmasında buluştu. Türkiye’de bulunan köpek cinslerinin, özellikle yörelerin köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmak maksadıyla düzenlenen “Bursa Ulusal Irk Standartları Yarışması”na ilgi büyüktü. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen VII. Bursa Ulusal Irk Standartları Yarışması’na, Bursa’nın yanı sıra farklı illerden de köpek sahipleri katıldı.

200 köpeğin katıldığı yarışmada, doberman, kangal çoban köpeği ve akita gibi farklı ırklarda köpekler ilgiyle izlendi. Yarışmada köpekler, uzman hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu’nun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutuldu. Hakemler bu standartlar doğrultusunda kafa, göz, diş yapısı, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirerek derecelendirme yaptı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmanın sonunda dereceye giren köpeklere kokart, kupa ve mama ödülü verildi. Dereceye giren köpek sahipleri kazandıkları köpek mamalarını gönüllü olarak, sokak hayvanlarını için Nilüfer Belediyesi’ne bağışladılar. Ayrıca federasyon, yarışmadan elde edilen gelirle, Nilüfer’de yaşayan can dostlara 6 adet kedi evi teslim etti.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Sütunç, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Köpek sahiplerinin yarışmaya zorlu süreç sonunda katıldıklarına dikkat çeken Sütunç şöyle konuştu:

“Küçük köpek sahipleri, yarışmacıların tüylerini saatler boyu tarayarak yarışmaya hazırlıyorlar. Büyük köpeklerin bakımı ise daha farklı. Yapısal değerlendirme ve yürüyüş sonrası hakemler görüşünü açıklıyor. Her ırkın en iyisi daha sonra yeniden yarışıyor ve birinci seçiliyor” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu da yarışmaya katılan herkese teşekkür etti. Kayaoğlu, “Can dostlarımız hayatlarımıza eşlik eden birer hayvan değil birer aile ferdi olarak görülmeli. Lütfen bu sıcak yaz günlerinde kapınızın önüne bir kap su koymayı ihmal etmeyin” diyerek çağrıda bulundu.