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30 Haziran 2017 11:25

Korayspor’a teşekkür ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, voleybol başta olmak üzere birçok branşa destek veren spor ürünleri firması Korayspor’u ziyaret ederek teşekkür etti.

Korayspor’a teşekkür ziyareti

30 Haziran 2017 11:25


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Voleybol Şube Sorumlusu Taha Aydın ve Voleybol-Basketbol İdari Menajeri Sabri Can’ın bulunduğu ziyarette Korayspor Yönetim Kurulu Başkanı Koray Cebel’e imzalı forma hediye edildi.


Ziyaretten dolayı çok mutlu oldu olduklarını ifade eden Korayspor Yönetim Kurulu Başkanı Koray Cebel, “Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü içinde barındırdığı branşlarla Türkiye’de ve Avrupa’da adından sıkça söz ettiren bir kulüp. Bayan voleybol takımımız son üç sezonda iki Avrupa şampiyonluğu kazandı, formalarında hem bizim firmamızın hem de bünyemizde olan Joma markasının bulunması bizleri ayrıca onurlandırdı. Bizler Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne destek vermeye devam edeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sadece voleybolda değil, geçen sezonda olduğu gibi masa tenisi, atletizm ve bunun gibi birçok branşta ülkemizin göğsünü kabartmaya devam edecek” diye konuştu.




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