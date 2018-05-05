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05 Mayıs 2018 18:30

’Koşabiliyorken koş’ projesine destek için yürüdüler

Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması maksadıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ‘Koşabiliyorken koş’ projesi çerçevesinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

’Koşabiliyorken koş’ projesine destek için yürüdüler

05 Mayıs 2018 18:30


Sağlık için yapılan tabiat yürüyüşü büyük ilgi gördü. Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Kaymakamlık Özel Kalem Müdürü Mehmet Arslan ile Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Sevgin Güneş ve Mudanya Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Torun ve sporcularda yürüyüşe destek verdi. Mudanya Spor Salonu önünden başlayan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.


Her yaşta yapılan sporun önemine işaret eden Spor Müdürü Sevgin Güneş, Türkiye genelinde başlatılan ‘Koşabiliyorken koş’ projesi çerçevesinde bütün vatandaşları sağlıklı bir hayat için spor yapmaya davet etti. Güneş, düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan kurum amirleri ve vatandaşlara teşekkür etti.


Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrasında çay ve simit ikram edildi.




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