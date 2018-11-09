İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köşe başlarını mesken tutan zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Bursa’da mahalle ve sokaklarda köşe başlarını mesken tutan uyuşturucu satıcısı 7 kişi, yapılan operasyonla yakalandı.

Bursa'da mahalle ve sokaklarda köşe başlarını mesken tutan uyuşturucu satıcısı 7 kişi, yapılan operasyonla yakalandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından mahalle ve sokak başlarında uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 7 kişi operasyon sonucu yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 125 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme için kullanılan aparatlar ele geçirildi.


Yakalan şüpheliler C.G., F.U., Y.Ö., O.A., E.B., E.D. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.