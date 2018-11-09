Köşe başlarını mesken tutan zehir tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Bursa'da mahalle ve sokaklarda köşe başlarını mesken tutan uyuşturucu satıcısı 7 kişi, yapılan operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından mahalle ve sokak başlarında uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 7 kişi operasyon sonucu yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 125 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Yakalan şüpheliler C.G., F.U., Y.Ö., O.A., E.B., E.D. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.