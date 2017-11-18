KOSGEB’den girişimcilere 12.7 milyonluk destek

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Türkiye ekonomisinin yakaladığı başarısının arkasında girişimci ruhun önemli bir rol aldığını söyledi. Türkiye’nin üretim üssü Bursa’da girişimcilik kültürünün daha da yaygınlaşması adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Onur, BTSO Akademi kapsamında düzenlenen girişimcilik programlarının hayali olan ve fikrini hayata geçirmek isteyen girişimciler için fırsat taşıdığını söyledi. Aytuğ Onur, “Müteşebbislere iş fikirlerini ticarileştirebilmeleri için rehberlik ediyoruz. BTSO olarak şimdiye kadar bine yakın girişimcimiz bu eğitimlerden faydalandı. Şehir ekonomimize güç katan girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, uygulamalı girişimcilik eğitim programlarının KOSGEB’in 12 farklı destek programından birisi olduğunu söyledi. Bu projeyle sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve istihdamın artmasının hedeflendiğini kaydeden Güngör, “2010 yılından itibaren artan bir ivmeyle girişimciliği destekliyoruz. 2010 yılında sadece Bursa’da 1 milyon TL destek verirken, bu yıl 12.7 milyon TL destek verdik. Bu da 600 girişimciye tekabül ediyor” diye konuştu.

Uygulamalı girişimcilik eğitim programına katılarak sertifika alan adayların 50’şer bin liralık hibe desteğinden faydalanacağını ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

“Bu hibenin 2 bin lirasını işletmeyi kurmak için vereceğiz. Akabinde demirbaş ve makine alımı, işletme giderleri, kira ve personel gibi temel giderlerinin karşılanmasına destek verilecek. Bu zor bir süreç değil. İsteyin ve hayalinizin peşinde koşun.”