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01 Ağustos 2018 09:58

Kosova’da sünnet coşkusu

Kosova’nın İskenderay şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi 150 çocuk, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği organizasyonla erkekliğe ilk adımını attı.

Kosova’da sünnet coşkusu

01 Ağustos 2018 09:58


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin sonuncusu, Kosova’da gerçekleşti. İskenderay şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi 150 çocuk, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla sünnet ettirildi. Hastane önünde gerçekleşen ve Müslüman halkın büyük ilgi gösterdiği cemiyete, ‘Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı temsilen’ Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Ayrın Çıkıkçı ve Lütfü Günenç katıldı. Törende Kur’an-ı Kerim okundu, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.


Kosova’da 150 çocuğun erkekliğe ilk adımını attığı sünnet şöleninde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına bir konuşma yapan AK Parti Meclis Üyesi Aydın Çıkıcı, Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Artık geleneksel hale gelen cemiyetler kapsamında Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova’da 800 çocuğun sünnet ettirildiğini kaydeden Çıkıkçı, “Sünnet, bizim en önemli kültürlerimizden birisidir. Bu tür organizasyonlar sayesinde bir araya geliyoruz. Birliğimize ve dirliğimize sahip çıkıyoruz. Bugün burada 150 çocuğumuz daha erkekliğe ilk adımını atmış oldu. Çocuklarımıza, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.




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