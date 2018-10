Kosovalı bakan Panorama 1326'ya hayran kaldı

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Makamında ağırladığı Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, Bakan Yağcılar'ı Bursa'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye için büyük önem arz eden Kosova'nın özellikle Bursa ve Osmangazi için daha da büyük önem taşıdığına işaret eden Dündar, “Kosova ile ülkeler arası siyasî ve ticarî dostluğun yanı sıra çok derin kültürel ve tarihî bağlarımız var. Bursa'da doğan ve Balkanlar'a İslâmiyet'i götüren Osmanlı Padişahımız Murad Hüdavendigâr, Kosova Savaşı sırasında şehit edildi. Şehit padişahın iç organları Kosova'nın başkenti Priştine'de, bedeni ise Bursa'da gömülü. Osmangazi Belediyesi olarak her yıl Kosova'da düzenlediğimiz törenle, şehit padişahı anıyoruz. Bu etkinlik iki ülke arasındaki dostluğu, kardeşliği ve birlik, beraberliği güçlendiriyor. Bakan Yağcılar ile Kosova'daki bu anma etkinliğinde her yıl bir araya geliyoruz. Kendisini Bursa'da ağırlamaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Kosova halkıyla her zaman gönül gönüleyiz” dedi.

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek Türkiye ve Bursa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Yağcılar, “Türkiye ile güçlü bir gönül bağımız var. Türkiye'den kardeşlerimizle çeşitli etkinliklerle buluşuyoruz. Bu etkinlikler birbirimizi hatırlamamıza, görmemize ve de kucaklaşmamıza vesile oluyor. Bu kardeşliğin temellerini atan kişi de Murad Hüdavendigar'dır. Geçmişten aldığımız derslerle ayaktayız. Geleceğe yatırım yapıyor ve geçmişle bugünü yarına bağlayarak görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Kosova'ya desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor, bu desteklerin devam edeceğini biliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Dündar ve Bakan Yağcılar birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Bakan Yağcılar, Başkan Dündar ile görüşmesinin ardından Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Dev müzenin ihtişamı karşısında şaşkınlık yaşayan Bakan Yağcılar, Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmi gördüğünde ise adeta büyülendi. Yağcılar, “Panorama 1326 Fetih Müzesi, daha içine girmeden mimarîsi ile çok özel bir eser olduğunu hissettirdi. Müzenin içine girdiğimde ise kendimi başka bir diyarda gibi hissettim. Böyle güzel ve özel bir eseri hayata geçirdiği için Başkan Dündar'ı tebrik ederim” dedi.