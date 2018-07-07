Kovalamaca sonucu 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı istihbaratı aldıkları iki otomobili takibe aldı. Polisi fark eden iki otomobil sürücüsü hızlı bir şekilde otomobille kaçmaya başladı. Ekipler kaçan şüphelilerin otomobilinin önünü keserek durdurmayı başardı. Yapılan üst ve otomobil aramasında 5 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan M.D., Y.D., B.D. ve E.A. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.