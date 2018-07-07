Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 10:45

Kovalamaca sonucu 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bursa’da Narkotik ekipleri takibe aldıkları iki otomobili kovalamaca sonucu yakalayarak durdurdu.

Kovalamaca sonucu 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

07 Temmuz 2018 10:45

Yapılan aramalarda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı istihbaratı aldıkları iki otomobili takibe aldı. Polisi fark eden iki otomobil sürücüsü hızlı bir şekilde otomobille kaçmaya başladı. Ekipler kaçan şüphelilerin otomobilinin önünü keserek durdurmayı başardı. Yapılan üst ve otomobil aramasında 5 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan M.D., Y.D., B.D. ve E.A. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç