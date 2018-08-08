Kovalamacada yakalanan araçlarda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Yakalanan 4 şahıstan 2’si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada Yenice Mahallesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca neticesinde araç Osmanbey Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan K.Y. ve C.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Durdurulan araç ise KOM Büro Amirliği’ne çekici yardımıyla götürüldü. Araçta ekipler tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardında her iki şahıs uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edildi.

Aynı saatlerde Orhaniye Mahallesi’nde asayiş ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İncelemede araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Sürücüye trafik ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. Ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanan iki şahıs sağlık kontrollerinin ardından emniyette götürüldü. Burada para cezası kesilen şahıslar serbest bırakılırken, tabancaya el konuldu.