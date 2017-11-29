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29 Kasım 2017 10:15

Köy evi alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir köy evinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Köy evi alev alev yandı

29 Kasım 2017 10:15

Köylülerin müdahale ettiği ev dakikalar içerisinde küle döndü.


Olay Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Yenicemüslim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnegöl’e gitmek için yola çıkan İbrahim Çalı’ya ait köy evinde bir saat sonra elektrik kontağı yüzünden yangın çıktı. Ne olduğunu anlamayan köylüler kısa bir süre sonra alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya yaklaşamadıkları için bir saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Bina kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmaması facianın yaşanmasını önledi. İnegöl’den dönen İbrahim Çalı evi yandığı için yan bina da bulunan abisinin evine misafir oldu. Olayın ardından itfaiye ve jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.




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