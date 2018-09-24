Köy yolları genişletiliyor

Subaşı, Akbıyık, Çiçeközü, Yazılı, Karamca, Mahmudiye ve Yarhisar köylerinin yollarında genişletme çalışmaları başladı. Çalışmaları teftiş eden Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ”İlçemize bağlı 61 köy ve merkezdeki 10 mahallemizde hizmetlerimiz fasılasız devam ediyor. Subaşı, Akbıyık, Çiçeközü, Yazılı, Karamca Mahmudiye ve Yarhisar grup köyleri yolu üzerinde başlayan genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar bölge insanımıza hayırlı olsun” diye konuştu.