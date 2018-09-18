İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde tarım müzesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeniköy’de açık alanda sergilenen tarım aletleri büyük ilgi görüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeniköy'de açık alanda sergilenen tarım aletleri büyük ilgi görüyor.


Yeniköy'de ikamet eden Mehmet Filiz, yıllarca emek vererek topladığı tarım aletlerini evinin önünde sergiliyor. Açık hava tarım müzesinde derbend kayasından dibek taşına, kara samandan pulluk ve turşu fıçısına, gemici fenerinden düvene kadar birçok tarım âletini bulmak mümkün. Ağaç kesme bıçkıları, eşek semeri, bulgur kayası gibi yüzden fazla eski tarım aletinin teşhir edildiği müze büyük ilgi görüyor.


Çanakkale Savaşında iki şehidi olan Yeniköy, İstiklal Harbinde Yunan askerleri tarafından tamamen yakılmış. Mehmet Filiz, ecdât yadigârı olan aletleri toplayarak evinin önünde açık alanda sergiliyor.


Mehmet Filiz, “”Şimdiki nesil modern bir hayatın içinde dünyaya geldi. Bu bizim sergilediğimiz eşyalar hep atalarımızın kullandığı alet ve edevat. Hiç olmazsa geçmişi bilsinler. Tarihimize sahip çıkılmalıyız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.