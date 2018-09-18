Köyde tarım müzesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeniköy'de açık alanda sergilenen tarım aletleri büyük ilgi görüyor.

Yeniköy'de ikamet eden Mehmet Filiz, yıllarca emek vererek topladığı tarım aletlerini evinin önünde sergiliyor. Açık hava tarım müzesinde derbend kayasından dibek taşına, kara samandan pulluk ve turşu fıçısına, gemici fenerinden düvene kadar birçok tarım âletini bulmak mümkün. Ağaç kesme bıçkıları, eşek semeri, bulgur kayası gibi yüzden fazla eski tarım aletinin teşhir edildiği müze büyük ilgi görüyor.

Çanakkale Savaşında iki şehidi olan Yeniköy, İstiklal Harbinde Yunan askerleri tarafından tamamen yakılmış. Mehmet Filiz, ecdât yadigârı olan aletleri toplayarak evinin önünde açık alanda sergiliyor.

Mehmet Filiz, “”Şimdiki nesil modern bir hayatın içinde dünyaya geldi. Bu bizim sergilediğimiz eşyalar hep atalarımızın kullandığı alet ve edevat. Hiç olmazsa geçmişi bilsinler. Tarihimize sahip çıkılmalıyız” diye konuştu.