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Köye asfalt geldi köylüler kurban kesti

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Aktaş Köyü’nde 5 kilometre uzunluğa sahip köy yolunda asfalt çalışmaları başladı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş Köyü'nde 5 kilometre uzunluğa sahip köy yolunda asfalt çalışmaları başladı. Köylüler 40 yıldır hayalini kurdukları yol genişletme ve asfalt çalışmasını kurban keserek kutladı.


Toplam uzunluğu 5 kilometre olan yolda asfalt çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerini, yalnız bırakmayan köylüler, çalışma öncesinde kurban kesti. Yol genişletme ve asfalt çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ve dua eden vatandaşlar, yıllardır özlemle beklenen yol çalışmalarını heyecanla takip etti.


Sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getiren Büyükorhan Aktaş Köylüleri Dernek Başkanı Yasin Aslan, “Çalışmanın ilçemize ve köyümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Uzun yıllar özlemle beklenen ve geç kalınmış bir hizmeti Büyükşehir Belediyemiz hayata geçiriyor. Bir yerin kalkınması için öncelikle ulaşım ağının sağlıklı olması lazım. Yol hizmeti sunulmasından dolayı emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.


Öncesinde iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı yolda genişletme çalışması yapan ve altyapıyı sağlamlaştırdıktan sonra asfalt çalışmasına başlayan ekipler Büyükorhan-Aktaş arasında ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

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