Köyler ile irtibat kesildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar sebebiyhle köy yolları kapandı.

Dün akşamdan beri fasılasız devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileniyor. İnegöl’ün ormanlık ve dağlık kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kapanan Kıran, Kayapınar, Lütfiye, Gülbahçe, Kestanealan, İclaliye, Hamidiye, Maden, Soğukdere, Mesruriye, Bahçekaya, Saadet, Tüfekçikonak, Sulhiye, Gedikpınar, Sultaniye, Güzelyurt, Hamitabat, Karahasanlar, Babaoğlu, Sülüklügöl, Tekke, Bayramşah, İskaniye, Dömez, Olukman, Hacıkara, Yukarıballık, Aşağıballık ve Çiftlik köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Domaniç-İnegöl yolu da zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Ekipler köy yollarını açabilmek için karla mücadele seferberliğine başladı.

Bursa-Ankara yolunun Mezit ve Ümitalan mevkilerinde ekipler yolu ulaşıma açık tutabilmek için 24 saat çalışıyor. 5 bölgeye ayrılan kırsal mahallelerde 5 ayrı ekip yolların açık tutulması için hummalı bir çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde kapanan yollar bölgedeki ekipler tarafından açılıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kırsalda 2’si Büyükşehir ve 3’ü bize bağlı ekip yolları açıp tutmak için çalışıyor. Ekiplerimiz zorlu şartlara rağmen hummalı bir şekilde çalışmalarını fasılasız sürdürüyor. Kar kalkana kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.