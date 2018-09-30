Köyler Ligi'nde şampiyon Yenikaraağaçspor

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) işbirliği ile 10 yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğu Yenikaraağaçspor aldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin düzenlediği Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası, Nilüfer'den 25, Karacabey'den 3, Mudanya'dan 2 kırsal mahalle takımlarının katılımıyla gerçekleşti. 30 takım, 900 sporcunun katıldığı turnuvanın finali Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda yapıldı.

Yaklaşık 2 bin taraftarın izlediği, final müsabakasında, Karacabey'in iki kırsal mahallesinin takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ardından rakibi Subaşıspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yenen Yenikaraağaçspor şampiyonluğunu ilan etti. Subaşı'nın ikinci olduğu turnuvada yarı finalist takımlar Çayırköyspor ile İrfaniyespor da üçüncülüğü paylaştı.

Mudanya'nın Bacala Takımı en centilmen takım olurken, gol krallığını Yenikaraağaçspor'dan Erdi Çelik 12 golle kazandı. Yolçatıspor'un kalecisi Onur Dedeoğlu da turnuvanın en değerli kalecisi seçildi. Büyük sevinç yaşayan Yenikaraağaç taraftarları, turnuva komitesine el emeği yün çoraplar hediye etti. Dereceye giren takımlara kupalarını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve NASK Başkanı Atakan Çorbacı ile birlikte verdi. Başkan Bozbey, bir geleneği 10 yıl sonra tekrar başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozbey, “Nilüfer'den, Karacabey'den ve Mudanya'dan kırsal mahalle takımlarımızın da katılımıyla büyük bir organizasyonu gerçekleştirdik. 3 ay devam eden turnuvada 900 sporcu 76 maç oynadı. Emeği geçen her kişi ve kuruma teşekkür ediyorum” dedi.