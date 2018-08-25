Köylere Avrupa standartlarında modern binalar yapılıyor

Bugüne kadar Yenişehir’e bağlı 9 köye 9 imamevi ve çok amaçlı kullanılmak üzere yapılan binalar teslim edildi. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, son olarak Karacaahmet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Avrupa standartlarından inşa edilen çok amaçlı binayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Burası 415 metrekare taban alanlı çok amaçlı salon gerek düğün salonu gerekse toplantılarda kullanılabilecek bir mekan. Üst katında gelen misafirlerin kalabileceği bir adet lojman ve doktorlarımızın daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmeleri için yeni bir sağlık ocağı bulunuyor. Böyle güzel ve geniş bir mekanı mahalle halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar 9 köyümüze imamevi ve çok amaçlı salon kazandırdık. İnşallah diğer köylerimize de bu tip eserleri kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi