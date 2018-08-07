Köylerin parke taşları Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ihtiyaçlarla birlikte 17 ilçedeki köylerin taleplerini de karşılıyor. 2018-2019 yılı yatırım projeleri çerçevesinde muhtarlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, parke taşı ve alt temel malzeme temini ile teslimini sürdürüyor. İlçelerde toplam 506 bin 450 metrekare parke taşı verilmesi planlanırken, bunun 167 bin 702 metrekaresi ise muhtarlara teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden köylere verilen parke taşlarıyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu desteklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. Açıklamada, muhtarlara teslim edilen parkelerin uygulamalarının ilçe belediyeleri tarafından yapılacağı kaydedildi.