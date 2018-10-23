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Köylerine santral istemeyen Karaağız sakinlerine Orhanelili muhtarlardan destek

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde biyo-kütle santraline karşı çıkan Karaağız sakinlerine Orhanelili muhtarlardan destek geldi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde biyo-kütle santraline karşı çıkan Karaağız sakinlerine Orhanelili muhtarlardan destek geldi. Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Sadullah Koçan, “Haklı davanızda her zaman yanınızdayız” dedi.


Mahallelerine kurulmak istenen biyo-kütle enerji santraline karşı çıkan Karaağız Mahallesi sakinleri, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret etti. Belediye Çay Bahçesi'nde gerçekleşen ziyarete katılan Orhanelili muhtarlar, Karaağız sakinlerinin yanlarında olduklarını vurguladılar. Orhaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Sadullah Koçan, “Biz Orhanelili muhtarlar olarak her zaman haklı davanızda sizi destekliyoruz. İnşallah mahkeme sizin lehinize sonuçlanır ve bu mesele bir an evvel halledilir” diye konuştu.


Karaağızlı vatandaşlar ise verdikleri destekten dolayı Orhanelili muhtarlara teşekkür ettiler.

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