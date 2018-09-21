Köylü kadınlar internetten ticaret yapmayı öğrendi

Bursa'da köylerinde dernek kuran ve üretim yapan kadınlar ürünlerini internetten nasıl satacaklarını öğrendi.

Bursa'nın köyünde kurulan Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu üyeleri, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek için e-ticaret eğitimi aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde kadınlara e-ticaretin incelikleri anlatıldı.

Toplam 22 köyde kurulan kadın derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu önemli bir projeye daha imza attı. Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO ile işbirliği gerçekleştiren federasyonu üyesi kadınlar kendi ürettikleri ürünlerin satışını arttırmak isteyen kadınlar e-ticarete el attı.

"İnternet pazarında yerimizi alacağız"

BUÜ Karacabey MYO ev sahipliğinde düzenlenen eğitime yaklaşık 40 federasyon üyesi kadın katıldı. Akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde e-ticaret hakkında temel bilgiler aktarıldı. Artık büyümek istediklerini ve daha fazla insana ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu, alacakları eğitimler sayesinde modern çağın gerekliliklerinden olan internet pazarında da yerlerini almak istediklerini belirtti.

Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tayar ise üniversitenin sosyal sorumluluklarından birisinin de kent halkının isteklerine cevap verebilmek olduğunu altını çizdi. Federasyondan bu yönde bir talep geldiğini, kendilerinin de olumlu karşıladıklarını vurgulayan Tayar, üretim ve istihdamın arttırılması amacıyla yapılacak her türlü projenin içerisinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara katılım belgeleri takdim edildi.