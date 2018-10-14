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Köylüler kış hazırlıklarına başladı

Bursa’nın İznik ilçesi Yörükler köyünde kış hazırlıklarına başlayan köylüler, kış boyunca tonuna 112 TL ödeyerek 5 ton odun yakıyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler köyünde kış hazırlıklarına başlayan köylüler, kış boyunca tonuna 112 TL ödeyerek 5 ton odun yakıyor.


Doğalgaza, oduna ve kömüre gelen zamlar vatandaşı kara kara düşündürürken, Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler köyündeki vatandaşlar ise kışları ısınmak için sadece 560 TL harcıyor. Köyün muhtarı Mehmet Batı, "Kış olunca orman köylüsü ısınma konusunda şanslı. Ormaniye her yıl talebe göre ağaç kesimi yapıyor. Köyde 150 hane var. 1 steri 500 kilogramdan 570 ster (700 ton) ağırlığında odun kesildi. Hane başına 5 ton odun düşüyor. Bu da 560 TL demek. Şehirde bir hane odunla ısınmak istiyorum derse tonunu 600 TL'den almak zorunda. Kısacası orman köylüsü bu konuda şanslı" dedi.

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