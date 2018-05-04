Koyun yetiştiricisine büyük destek

‘Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi’nde üreticiye ilk dağıtım Büyükorhan’ın Kayapa bölgesinde yapıldı. Üreticilere 24’er adet koyun ile 1’er adet koç verildi. Bursa’da ‘kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle’ bugüne kadar sulama göletleri yapımından tohum ve fidan dağıtımına, ürün toplama merkezlerinden ihracata kadar her alanda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. vasıtasıyla yeni bir projeyi daha başlattı. Hem Merinos koyunculuğunun geliştirilmesi hem de hayvan varlığı sayısının artırılmasını hedefleyen ‘Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi’nde, üreticiye ilk dağıtım yapıldı. Projede, kaliteli yünleri, yüksek vücut ağırlığı, yüksek döl verimi ve en önemlisi de bölgede yaygın olarak yetiştirilmesi nedeniyle Merinos ırkı tercih edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayapa Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde ‘Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi’nin ilk dağıtımında kura çekerek, üreticilere hayvanlarını teslim etti. Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da kırsal kalkınmada çıtayı daha da yükseltmek için yapılan çalışmaları anlatarak, “Dağın kaderi, turizm ve hayvancılıktır. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Köyden kente göçün önüne geçebilmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışmalarla hem dış ticaret oranının hem de pazarlama stratejileri çerçevesinde ürün değerlerinin arttığını belirten Başkan Aktaş, “Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 2013 yılında hizmete açılan Keles Süt Ürünleri Tesisi de bu yönde olumlu bir gelişime neden olmuştur. Bursa’nın en fazla göç veren bölgeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta süt tesisi ile birlikte hem istihdam artmış hem de kırsal gelir olumlu yönde seyretmiştir. Şimdi şehrimizin tarımsal haritasını çıkartıyoruz. Hangi bölgede hangi ürün ya da iş desteklenmeli, bunun planlamasını yapıyoruz. Her bölgenin ihtiyacına yönelik projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik sulama göleti inşaatları alanında birçok yatırım yapıldığını anlatarak, “Sulu tarıma geçişle birlikte aynı topraktan yıl içinde birden fazla ürün alınmasını sağlamak amacıyla Gemlik İlçesi’nde Fındıcak, Gençali, Fevziye, Katırlı, Kurşunlu, Küçükkumla, Yeniköy, Kurtul sulama tesisi, havuzlar ve sondajları tamamlandı. Yaklaşık 4 bin 500 dekar alanı sulayan bu tesislerden 1540 çiftçi yararlanıyor. Yapımı tamamlanan Harmancık’ta 5, İnegöl’de 13, İznik’te 8, Karacabey’de 3, Keles’te 8, Kestel’de 8, Mudanya’da 6, Orhaneli’de 13, Mustafakemalpaşa’da 1, Orhangazi’de 1, Osmangazi’de 13 ve Yenişehir’de 6 olmak üzere 93 sulama yapısından toplam 8 bin 656 çiftçi yararlanırken, 62 bin 818 dekar alan da sulu tarıma açıldı” şeklinde konuştu.

Bursa’nın sanayi kimliği ile öne çıksa da önemli bir tarım şehri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Tarım ve hayvancılıkla ilgili çok önemli projelerimiz var. Hem bitkisel üretim hem de hayvancılık konusunda Büyükşehir olarak şehrimize, ülkemize, çiftçimize büyük katkılar sunacağız. Örneğin Tarım A.Ş. vatandaşlarımızı kaliteli ve sağlıklı hayvanlar ile buluşturmak için devamlı yeni projeler geliştiriyor, bu işte uzmanlaşıyor. Hayvancılık faaliyetleri kapsamında damızlık küçükbaş hayvan çiftliği ve damızlık düve üretim merkezi yatırımları yapılıyor. Özellikle et konusunda yaşanan sıkıntıya bir nebze katkıda bulunmak, şehrimizin ve ülkemizin hayvancılığının kalkınmasını sağlamak, üreticinin hem eğitilmesini hem de kazanmasını sağlayarak köyden kente olan göçü engellemeyi hedefliyoruz. Üstün ırk hayvan ithal ederek kaliteyi artırmak istiyoruz. Özellikle damızlık hayvan getirerek, ülkemiz ve şehrimizde hayvan varlığını artıracak gerçek bir fayda üretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Projeden ilk etapta 17 kişi faydalandı

Başkan Aktaş, Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi’ni de anlattığı açıklamasında, “Merinos koyun hayvancılığının özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve hayvan varlığının artırılmasına katkı sağlayacak bir proje. Proje kapsamında 1000 adet merinos ırkı koyun ithal edildi ve devamı da gelecek. Macaristan’da 500 adet hayvan alındı, çiftliklerde besleniyor ve buraya bir üs olarak getirmek istiyoruz. Bu projede uygun ödeme imkânlarıyla ve piyasa koşullarına göre çok makul fiyatlarla satış gerçekleştiriyoruz. Bundan maksadımız, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak. Yetiştirme sürecinde eğitim ve kontroller yapılacak. Merinos koyunu, ülkemizde en çok yetiştirilen ve en çok bilinen koyun ırklarından bir tanesi. Ülkemiz ile birlikte dünya üzerinde birçok bölge ve ülkede yetiştirilen önemli koyun ırklarından bir tanesi. Özellikleri bakımından üstün, et ve süt verimi yüksek, ülkemiz ve şehrimiz koşullarına da uygun hayvanlardır. Ön başvurular değerlendirildi ve bugün 17 kişiye 24 koyun ve 1 koç teslimini gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Aktaş, Büyükorhan, Kestel, Keles, Yenişehir, Orhaneli, Gürsu İnegöl ve Mudanya ilçelerine dağıtım yapıldığını belirterek, bu ay içinde toplam 40 kişiye hayvanlarının teslim edilmiş olacağını sözlerine ekledi. Projenin süreceğini anlatan Başkan Aktaş, “Suffolk, lacune ve france gibi farklı koyun ırklarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Önümüzdeki aylarda da teslimlere devam edilecek. Şu anda talep toplamaya devam ediyoruz. Bu hususta Tarım A.Ş.’ye başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz” dedi.