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10 Ağustos 2018 15:45

Koyununu kaybeden küçük çoban dağa kaçtı

Bursa’da bir koyununu kaybeden küçük çoban, babasından korktuğu için kayıplara karıştı.

Koyununu kaybeden küçük çoban dağa kaçtı

10 Ağustos 2018 15:45


İznik’in Sansarak köyünde yaşayan 16 yaşındaki U. Şen, dün sabah hayvanlarını otlatmak için dağlık bölge olan Yunalık mevkiine gitti. Gece dönmeyen U. Şen’i babası Hüseyin Şen ve yakınları aramaya çıktı. Aynı mevkide koyunları bulan aile U. Şen’e ulaşamadı. Kendisiyle birlikte bir koyunun kayıp olduğunu fark eden yakınları jandarmaya haber verdi. Bursa AFAD, İHH, NAK, Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bugün sabahtan itibaren kayıp genci aramaya başladı. Arama çalışmalarına ’Depar’ adlı köpek de katıldı. Arama devam ederken, beklenen müjdeli haber geldi. Kayıp gencin koyunlardan birini kaybedince babasının korkusuna eve dönmediği anlaşıldı.


Genç çoban U. Şen, Elbeyli köyünde bir benzin istasyonunda otururken bulundu. AFAD ekiplerince alınan Şen köye getirildi. Köy kahvehanesine oturan U. Şen’e AFAD ekipleri kumanya verdi. Baba Hüseyin Şen, oğlunu karşısında görünce sevinçle boynuna sarılarak, "Giden koyun olsun. Dert etme, sen iyisin ya" diyerek teselli etti.




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