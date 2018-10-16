Kredi faizleri gayrimenkul satışlarını etkiledi

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisine yüzde 1'lik bir katkı sağladığını ifade eden Özkan Aydemir, konut kredi faizlerinin yüzde 2'lerin üzerine çıkmasının vatandaşı olumsuz etkilediğini belirterek, “100 bin liralık bir kredinin 10 yıllık geri ödemesi 400 bin liraya tekabül ediyor. Bundan dolayı insanlar krediyle gayrimenkul alımında geri adım attı. Ama kurban bayramından bu yana proje satışı yaptığımız firmalar mevcut. Ancak bunların da bir çoğu nakit alımlarla gerçekleşiyor. Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz. Aslında 500 bin liralık daire 400 bin liraya alınacak durumda. Maliyetlere baktığımızda yüzde 30'luk artış fiyatlara daha konmamış. Şu anki piyasada gayrimenkule yatırım yapılacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Yatırım yapmak isteyen 2 tip müşterinin olduğunu ifade eden Aydemir, “Mevduat faizleri yüksek olduğu için parasını bankaya yatıranlar var. Bir de elindeki para ile esnek gayrimenkul fiyatlarından dolayı gayrimenkule yönelen var. Ancak mevduat hesabında para değer kazanmıyor. Aksine para eriyor. Bütçesine göre gayrimenkul almak isteyen 300 bin liraya 400 bin liralık bir mülkü alabilir. Bunu 1 sene önce yapmamız imkansızdı. 0.98 olan konut kredileri yüzde 2'leri geçti. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde de 1.50'nin altına düşmesi imkansız. Şu anda demire, çimentoya yüzde 40 artış oldu. Ancak bunlar fiyatlara yansıtılmıyor. Hatta daha önceki fiyatlara göre yüzde 15 aşağıda gayrimenkul alımları gerçekleştiriliyor. Geçen sene 1 milyon 409 bin konut satışıyla Türkiye tarihinin en büyük yüksek dönemi oldu. Bursa'da da 56 bin'e yakın konut satışı gerçekleştirildi. Balıkesir'de ise 28 bin konut satıldı. Geçen yıla baktığımızda Türkiye'de ve Bursa'da yüzde 10'luk bir düşüş gerçekleşti. Ancak Balıkesir'de tam tersi geçen seneye göre yüzde 4 artış var. Bu sene 1 milyon 250 bine yakın konut satılacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Tapu masraflarının 31 Ekim'e tarihine kadar indirimli olarak devam ettiğini belirten Aydemir, “Tapu masrafları binde 30'a düşürülmüştü. Kampanya 31 Ekim'de son buluyor. 1 Kasım tarihinden itibaren 40'lara çıkacak. Onun için önümüzdeki süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 100 bin liralık bir dairede 3 bin lira kazanç var” şeklinde uyardı.