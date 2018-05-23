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23 Mayıs 2018 12:49

Kripto FETÖ’cüler hakim karşısında

Bursa TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ’nün kripto emniyet listesine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan polis memurlarından 25’i adliyeye sevk edildi.

Kripto FETÖ’cüler hakim karşısında

23 Mayıs 2018 12:49


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından FETÖ’nün emniyet mahrem imamına yönelik operasyonda ele geçirilen ve çözümüne devam edilen SD karttaki listede 6 bin kişinin FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı belirlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) bu listeden yola çıkarak düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan polis memurları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı. 100’ü aşkın gözaltının olduğu Bursa’da son olarak ilk sorguları tamamlanan 25 kripto FETÖ’cü adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyedeki sorguları devam ediyor.




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