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20 Eylül 2017 11:40

Kristal İş’te seçim

Kristal-İş Sendikası Bursa Şubesi’nin 4.

Kristal İş’te seçim

20 Eylül 2017 11:40

olağan genel kurulu için geri sayım başladı.


Şube başkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirilecek olan delege seçimleri için adaylıklar şubeye teslim edildi. Kristal-İş Şube Başkanı Ali Şıracı, kendilerine teslim edilen delege listelerinin işyeri sendika ilan panolarına asıldığını belirterek, “Şu an itibari ile iki liste var ve bu listeler panoya asıldı. Kristal-İş olarak Anadolu Cam’da 61 delege ve Trakya Cam’da 31 delege olmak üzere toplam 100 delege seçilecek. Delege seçiminden sonra da belirleyeceğimiz bir tarihte şube başkanlığı seçimi yapılacak. Şube başkanlığı seçimini de ekim ayı içinde gerçekleştireceğiz. Delege seçimi ile birlikte Anadolu Cam’da 1 baş temsilci, 3 temsilci ve Trakya Cam’da ise 1 baş temsilci ve 2 temsilci seçimi de yapılacak” dedi.


Kristal-İş’in Anadolu Cam’da 505, Trakya Cam’da ise 324 üyesi bulunduğuna dikkat çeken Ali Şıracı, “İnşallah şenlik havasında bir seçim yaşarız. Bizim tek temennimiz budur. Seçimlerde yarışacak diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.




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