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21 Haziran 2017 10:45

Kronik rahatsızlıkları olanla dikkat

Ramazan bayramı ile birlikte vücudun normal seyrine döneceğini belirten uzmanlar, şeker, tansiyon, kalp ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin diyetlerini bozmaması gerektiğini söyledi.

Kronik rahatsızlıkları olanla dikkat

21 Haziran 2017 10:45


Ramazan ayında 17 saat boyunca tutulan orucun ardından bayramla birlikte aşırı ve hızlı gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vücut metabolizmasının bayramda aşırı ve hızlı gıda tüketilmesiyle farklılık gösterebileceğini söyledi. Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Muhittin Pekuz ise "Bayramlarda geleneksel Türk misafirperverliği ile sunulan gıdaları aşırı miktarda ve aşırı tüketmenin midede aşırı gaz, şişlik, hazımsızlık, bulantı, bağırsak problemleri gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açar. Günde en az 2 ara öğün alınması gerekiyor. Onun dışında kronik rahatsızlıkları olan şeker, tansiyon, kalp gibi hastalar belki ramazanda oruç tutamadılar, ama bayram ikramlarından onlara da verilecek. Bu noktada kendilerine hakim olmaları ve diyetlerini bozmamayı öneriyoruz" dedi.


Sıvı tüketiminin önemine de değinen Peküz, "Günde en az 2 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak Çay ve kahve ikramları buna dahil değil. Özellikle bu ikramlarda hipertansiyon rahatsızlıkları bulunanlar dikkatli olmalıdır. Bunların yerine limonlu çay ve bitki çaylarından içmelidir. Çikolata ve baklava kan şekerini hızla yükseltip hızla düşürdüğü için, şeker, insülin gibi hastalar mutlaka diyetine ve egzersizine devam etmelidir. Günde en az 2 saatte egzersiz yapılmasınında faydası vardır" dedi.




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