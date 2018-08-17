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17 Ağustos 2018 13:17

Kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi

Bursa av malzemeleri satan dükkana giren hırsızlar, silah yerine 50 bin liralık av bıçağı çaldı.

Kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi

17 Ağustos 2018 13:17

Hırsızlar bıçaklarla birlikte yakalandı.


Nilüfer 23 Nisan Mahallesi’nde av malzemeleri satan Y.B’ye ait dükkana giren hırsızlar, silah, av fişeği, balık tutma malzemelerine dokunmayarak, 50 bin liralık av bıçağı çaldı. Ekipler, olaya karıştığı tespit edilen kırmızı renkli aracı takibe aldı. Bu aracın yerinin tespit edilmesiyle operasyon yapan ekipler, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.S. isimli şüphelinin kullandığı aracı durdurdu. Araçta bulunan A.S. ile onunla birlikte yaşayan ve birçok hırsızlık suçundan kaydı olan G.T. yunus timleri tarafından yakalandı. A.S’nin üstünden iş yerinden çalınan bir adet bıçak çıktı. Şüpheli şahısların ikametinde arama yapan ekipler 29 adet bıçak ele geçirdi. Çalınan bıçaklar iş yeri sahibine teslim edildi. Çalınan bıçakların 500 tane olduğu ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, G.T ise salıverildi. G.T’nin adliyeye kucağında çocuğuyla sevk edildiği görüldü.




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