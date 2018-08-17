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17 Ağustos 2018 16:18

Küçük kulaçların sertifika heyecanı

Osmangazi Belediyesi’nin Yaz Dönemi Spor Okulları üçüncü dönem yüzme kurslarına katılarak başarılı olan minik yüzücüler, sertifikalarını Başkan Mustafa Dündar’ın elinden aldı.

Küçük kulaçların sertifika heyecanı

17 Ağustos 2018 16:18


Okulların kapanması ile birlikte başlayan Osmangazi Belediyesi Yaz Spor Okulları yüzme kurslarının, 31 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasını kapsayan üçüncü dönem eğitimlerine katılarak yüzmeyi öğrenen minikler, Fatih Yüzme Havuzu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Ailelerin de yer aldığı törende minik yüzücülere sertifikalarını veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 4 dönem halinde gerçekleştirilecek kursların üçüncü eğitim dönemine 565 kişinin katıldığını söyledi.


Spora ve sporcuya yönelik çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ve Osmangazi Belediyespor Kulübü bünyesinde 11 farklı branşta 3 bin 919 lisanslı sporcu olduğunu belirten Başkan Dündar, “Öncelikle çocuklarınıza sahip çıkarak, tesisimizden istifade eden siz velilerimize teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyemiz spor tesisleri konusunda Türkiye’de ilk sırada yerini alıyor. Spor yapan bir gençlik, herkesin spor yaptığı bir şehir ve bununla birlikte sporcuların başarı elde etmesi bizler için en önemli husustur. Özellikle yüzme branşında Osmangazi Belediyespor Kulübü yüzücülerimiz Türkiye’deki madalyaları toplayarak bizleri onurlandırıyorlar. Bu yıl, yaz spor okullarında 2005-2012 doğumlu çocuklarımız yüzme, basketbol, voleybol, taekwondo, judo, kort tenisi ve masa tenisi kurslarımızdan yararlandı. 4 dönem halinde gerçekleştirdiğimiz yüzme kurslarımızın son dönemi 28 Ağustos’ta başlayıp 9 Eylül’de sona erecek. Yaz spor okullarında 5 bin 500 öğrencimiz tesislerimizden faydalandı. Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Konuşmasının ardından Başkan Dündar, yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.




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