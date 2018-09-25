İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük Kumla'da bahar temizliği

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar temizliğine başladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar temizliğine başladı.


Belediye, mahalle statüsüne dönüşen köylerde de sonbahar temizliğine başladı. Planlanmış günlük rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren belediye temizlik ekipleri, son olarak Küçük Kumla Mahallesi içinde temizlik yaptı. Sokak ve caddelerin yanı sıra cami, okul, park ve bahçelerde de temizlik yapan ekipler, ağaçlardan dökülen yaprakları ve yol kenarlarındaki otları temizledi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın talimatıyla son bahar temizliği devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.