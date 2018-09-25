Küçük Kumla'da bahar temizliği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar temizliğine başladı.

Belediye, mahalle statüsüne dönüşen köylerde de sonbahar temizliğine başladı. Planlanmış günlük rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren belediye temizlik ekipleri, son olarak Küçük Kumla Mahallesi içinde temizlik yaptı. Sokak ve caddelerin yanı sıra cami, okul, park ve bahçelerde de temizlik yapan ekipler, ağaçlardan dökülen yaprakları ve yol kenarlarındaki otları temizledi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın talimatıyla son bahar temizliği devam edecek.