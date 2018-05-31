Küçük Kumla’da sahil temizliği

Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü ve Haftası sebebiyle hazırladığı ve birbirinden farklı etkinlikleri içeren 10 günlük ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’ isimli program, tüm hızıyla sürüyor. 25 Mayıs-5 Haziran tarihleri arası için planlanan program çerçevesinde yapılan bir dizi faaliyet, çevreye duyarlı birey ve kurumlarla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin organize ettiği etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, çevre temalı Karagöz-Hacivat gösterisi, resim sergisi ve doğa yürüyüşü gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar, Bursalıları çevre konusunda daha hassas hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü ve Haftası sebebiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında, Küçük Kumla sahilleri de temizlendi. Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonuyla bir araya gelen Gemlik Kent Konseyi üyeleri, vatandaşlarla birlikte Küçük Kumla Halk Plajı’nda sahil temizliği yaptı. Çevre ve denizlere olan duyarlılığı, saygıyı göstermek ve kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlikte, atıklar çevre gönüllülerince toplanarak bertaraf edildi. Kumla halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlik ile temizliğin önemi bir kez daha vurgulandı.