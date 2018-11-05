Küçük Malkoçoğulları hedefi 12'den vurdu

Bursa'da geleneksel Türk okçuluğu yapan çocuklar, onlarca metre uzaktaki hedefi 12'den vuruyor.

Osmanlı okçuluğuna gönül veren ortaokul öğrencileri, ellerine aldıkları yayları büyük bir ustalıkla kullanıyor. Çocuklar, kullanması zor ve güç gerektiren yaylarla attıkları okları onlarca metre uzaklıkta olan hedeflere tam isabetle ulaştırıyor. Minik çocukları izleyenler hayran kalıyor.

Osmangazi Atıcılar Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelen Bursa'daki çeşitli okçuluk kulüpleri üyesi okçular hünerlerini sergiledi. Yaptıkları faaliyet hakkında bilgi veren Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, “Bursa'daki okçuluk kulüpleriyle beraber turnuvası düzenledik. Bu turnuvanın gayesi kış boyunca okçuların güçten düşmemesidir. Turnuva üç kategoride yapılıyor; minikler, çocuklar ve yetişkinler” dedi.

Oku büyük bir ustalıkla atan minik okçular ise, “Ok atmak bizi çok rahatlatıyor. Okçuluğu çok seviyoruz. Sevdiği işi yapmak insanı daha mutlu ediyor. Bir de bu ata sporu olunca bir başka mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.