Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:25

Küçük Resul için donör bulunamadı

Yaklaşık 3,5 yıl önce yakalandığı Lösemi hastalığı ile mücadele eden 6 yaşındaki küçük Resul için gereken kök hücre henüz bulunamadı.

Küçük Resul için donör bulunamadı

14 Nisan 2017 14:25

Acılı aile tüm imkanları zorluyor.


İlçemizde yaşayan ve ve 3 yaşından bu yana lösemi hastalığı ile mücadele eden Resul Acar için gereken kök hücre (donör) bir türlü bulunamıyor. Son olarak anne Ayşe Acar’dan yapılan nakilde de başarılı sonuç alınamayınca aile baba Bülent ve anne Ayşe Acar çaresiz kaldı. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili kampanya yürüten Acar ailesinin maddi imkanlarının da kısıtlı olduğu öğrenildi.


İstanbul’da özel bir hastanede kök hücre bekleyen minik Resul için ilçe halkı da seferber oldu, ancak beklenen sonuç bir türlü alınamadı. Baba Bülent Acar, “Maddi imkanımız kısıtlı olduğu için İstanbul’daki hastane, ev, ilaç, ulaşım gibi masraflar çok yüksek olduğu için zor şartlarda mücadele ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!