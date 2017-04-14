Küçük Resul için donör bulunamadı

Acılı aile tüm imkanları zorluyor.

İlçemizde yaşayan ve ve 3 yaşından bu yana lösemi hastalığı ile mücadele eden Resul Acar için gereken kök hücre (donör) bir türlü bulunamıyor. Son olarak anne Ayşe Acar’dan yapılan nakilde de başarılı sonuç alınamayınca aile baba Bülent ve anne Ayşe Acar çaresiz kaldı. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili kampanya yürüten Acar ailesinin maddi imkanlarının da kısıtlı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da özel bir hastanede kök hücre bekleyen minik Resul için ilçe halkı da seferber oldu, ancak beklenen sonuç bir türlü alınamadı. Baba Bülent Acar, “Maddi imkanımız kısıtlı olduğu için İstanbul’daki hastane, ev, ilaç, ulaşım gibi masraflar çok yüksek olduğu için zor şartlarda mücadele ediyoruz” dedi.