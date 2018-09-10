Küçük sporcuların sertifika heyecanı

3 farklı dönemde 11 branşta eğitim alan 4 bin 500 sporcu sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyespor organizasyonuyla yapılan 2018 Yaz Spor okulları coşkulu bir törenle sona erdi. Özellikle çocukların spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin kapanış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri, eğitmenler, sertifika alan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Jimnastik, karate, tenis ve masa tenisi branşlarında eğitim alan küçük sporcuların yaptığı mini gösterilerle başlayan sertifika ve kapanış töreninde Aktaş, bu tür etkinliklerin amacının çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak olduğunu söyledi. En iyi öğretmenlerin anne-babalar olduğunun altını çizen Aktaş “Bu çocuklar, bu gençler bizim geleceğimiz. Hepimizin onlarla alakalı hayalleri var, ümitleri var. Onlar başarılı olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar istiyoruz. Bunları yaparken şunu hiç unutmayın onları hayata çok iyi bir şekilde hazırlamak gerekiyor. En iyi öğretmen anne ve babalardır. Anne ve babanın sevgisinden ve ilgisinden daha iyi olabilecek bir sevgi ve ilgi yoktur” dedi.

2018 Yaz Spor Okulları'nın 19 Haziran 2018 tarihinde jimnastik, voleybol, basketbol, tenis, karate, boks, masa tenisi, bisiklet, kano, satranç ve yüzme branşı olmak üzere toplam 11 branşta hizmet verdiğini belirten Aktaş, “Bizim amacımız geleceğimiz olan yavrularımıza yatırım yapmak ve onları hayata hazırlamak. Çocuklarımız spor branşlarında eğitim alsınlar, takım çalışması ile birlikte yeni arkadaşlarıyla tanışsın ve kaynaşsınlar. Spor onları bu konuda destekleyecek önemli bir unsurdur” diye konuştu.

4 bin 500 çocuğun eğitimlerden istifade ettiğini dile getiren Aktaş, “İnşallah önümüzdeki aylarda yapacağımız Kış Spor Okulları'nda bu sayı daha da artacaktır. Ben katılan tüm çocuklarımıza ve bize güvenen ailelerimize çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşmasının ardından, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileriyle birlikte eğitim alan küçük sporculara sertifikalarını verdi.