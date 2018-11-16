Küçük yürekler kardeşlerini unutmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Vehbi Koç İlkokulu 3-K sınıfı öğrencileri, Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle Adıyaman İnlice İlkokuluna 557 kitap bağışında bulundu.

Kampanyaya İnegöl Belediyesi de destek vererek 3-K sınıfı öğrencilerinin kitaplarıyla birlikte Adıyaman Taşkuyu İlkokuluna 200 adet kitap bağışında bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, bu örnek davranışları sebebiyle 3-K sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek bütün öğrencilere kitap hediye etti.

Alper Taban, “Bugün Vehbi Koç Okulumuzda çok güzel bir faaliyetin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Malumunuz içerisinde bulunduğumuz hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Bu vesileyle öğrencilerimiz bir yandan okuma alışkanlığını arttırma çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan da Adıyaman Samsat ilçesinde bulunan Taşköy Okulu için 500 adet kitap topladılar. Bu kitapları inşallah oraya gönderecekler. Çok yerinde bir hareket olduğunu düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığını gençlerimize, öğrencilerimize, yetişkinlerimize aktarmak durumundayız. Bununla ilgili bilinci zaten Milli Eğitim Bakanlığımız, okullarımız, öğretmenlerimiz ve belediyemiz yerine getirmeye çalışıyor. En büyük hazinenin, sermayenin bilgi olduğunu düşünüyorum. Bugün sermaye dendiğinde akla ilk gelen maddiyat oluyor ama öncelikli sermayenin bilgi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bilgiyi de kitaplardan ve kaynaklardan ancak elde edebiliyoruz” dedi.