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’Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri’nde çoban köpekleri ve koçlar yarıştı


Öğretmenler Parkı’nda gerçekleştirilen ’Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri’ kapsamında yapılan yarışma renkli görüntülere sahip oldu. Yarışmada, küçükbaş hayvancılık konusunda uzman 3 kişilik jüri, değerlendirme yaptı. Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere çeşitli hediyeler verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bu etkinliğin Karacabey’de yapılmasından dolayı çok memnunuz. Yurt içinden ve yurt dışından birçok katılımcı etkinliğimize katıldı. Bugün çeşitli yarışmalar düzenlenerek programımız devam etti. Koç ve çoban köpekleri yarışarak içlerinden dereceye girenler belirlendi. Üreticilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz yurt içinde ve yurt dışında üretilen çeşitli hayvan ırklarını burada görmekte. Onların et ve süt verimliliğini, hava şartlarına karşı dayanıklılığını uzmanlar ve bilim adamlarından dinlemekte. Tercihlerini de buna göre belirlemekteler. Ülkemizde yaşanan et sorunu küçükbaş hayvancılığa verilecek desteklerle ve geliştirilecek yeni projelerle ortadan kalkacaktır. Çünkü küçükbaş hayvan ırkları bizim genlerimize uygun, tarihi, kültürel mirasımıza uygun hayvan çeşidi. Mera yapımızda küçükbaş hayvanın üretilmesini avantajlı kılmakta” ifadelerini kullandı.

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