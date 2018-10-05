Küçükoğlu Holding çalışanları geleneksel piknikte stres attı

Küçükoğlu Holding'e bağlı TOKSAN Otomotiv Gebze fabrikasında çalışanların katıldığı piknikte renkli görüntüler yaşandı.

Sakarya Sapanca'da bulunan Bamboo Piknik Alanı'nda yapılan pikniğe firmanın Genel Müdürü Erol Sarıkaya ve Gebze Fabrika Müdürü Gürkan Koyuncu da katıldı. Piknikte gün boyu çeşitli faaliyetler yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda halat çekme, çuvalla koşu, yumurta taşıma gibi yarışmalar, yapıldı ve müzik grupları söyledikleri şarkılarla Küçükoğlu Holding şirketlerinin çalışanlarına eğlenceli anlar yaşattı. Piknikte minikler arasında ise resim yarışması yapıldı ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Geleneksel hale gelen piknikte Toksan Otomotiv çalışanları huzurlu bir gün geçirip yoğun çalışma temposunun getirdiği yorgunluğu üzerlerinden atma fırsatı buldular. Piknikte halaylar çekildi ve katılanlar doyasıya eğlendi.

Genel Müdür Erol Sarıkaya, Küçükoğlu Holding kuruluşu olan Toksan Otomotiv A.Ş'nin Bursa ve Gebze'de kurulu tesislerinde otomotiv yan sanayii alanında Türk sanayiine hizmet veren önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. Çalışanların verimliliği ve hizmet kalitesi açısından yüksek moral ve huzurlu çalışma ortamına ihtiyaç duyulduğunu belirten Sarıkaya, çalışanlarımızı dayanışma ve kaynaşma duygularını geliştiren pikniğin yanı sıra, yıl içinde benzer faaliyetler yaptıklarını da sözlerine ekledi.