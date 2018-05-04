Kulaçlar şenlik için atıldı

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen yüzme müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Uluslararası Spor Şenlikleri’nde yüzme müsabakaları nefes kesti. Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri’nde 3 gün süren yüzme müsabakaları büyük katılıma sahne oldu. 89 okuldan toplam bin 25 öğrencinin katıldığı turnuvada minikler 25 metre, yıldızlar da 50 metre serbest, sırt, kurbağa ve kelebek yüzme yarışlarında dereceye girebilmek için kulaç attı. Serbest, sırt, kurbağa ve kelebek yüzmede dereceye giren okullara madalyaları verildi.

7 yaş kızlar kategorisinde Bursa Şahinkaya Koleji birinci, Emir-Koop İlkokulu ikinci, Özel Tan Okulları üçüncü, Çakır Eğitim Kurumları dördüncü olurken, 7 yaş erkekler kategorisinde, Çağdaş Öncü Okulları birinci, Özel Tan Okulları ikinci, Çakır Eğitim Kurumları üçüncü, Bursa Şahinkaya Koleji dördüncü oldu.

13-14 yaş kızlar kategorinde Özel Sınav Koleji birinci Özel Tan Okluları da ikincilik için kürsüye çıkarken, 13-14 yaş erkeklerde Bursa Şahinkaya Koleji birinci, Çakır Eğitim Kurumları ikinci, Era Okulları üçüncü, Özel 3 Mart Eğitim Kurumları dördüncü oldu.

Günün en heyecanlı yarışlarının sergilendiği 15-18 yaş kategorisi kızlar birincisi Çağdaş Öncü Okulları, ikincisi Bursa Şahinkaya Koleji, üçüncüsü Okyanus Okulu, dördüncüsü Özel Bursa Sınav Okulları olurken, 15-18 yaş erkelerde Kavram Temel Lisesi birinci, Özel Bursa Sınav Okulları ikinci, Özlüce Sınav Koleji üçüncü Era Okulları da dördüncü oldu.

Yarışların ikinci gününde minikler ve küçükler kulaç attı. 8 yaş kızlarda Nilüfer Belediyesi Rotary İlkokulu birinci, Özel Bursa Sınav Okulu ikinci, Bursa Şahinkaya Koleji üçüncü, Çağdaş Öncü Okulları dördüncü oldu. 8 yaş erkeklerde de Nilüfer Belediyesi Rotary İlkokulu birinci, Özel Tan Okulları ikinci, Çağdaş Öncü Okulları üçüncü, Bursa Şahinkaya Koleji dördüncü oldu.

11-12 yaş kızlar kategorisinde Meral Muammer Ağım Ortaokulu birincilik kupasını kaldırırken, Bursa Şahinkaya Koleji ikinci, Yönder Okulları üçüncü, Era okulları dördüncü oldu. Şenlik havasında geçen müsabakalarda 11-12 yaş erkekler kategorisi birincisi Özel Tan Okulları olurken, ikinci Bursa Şahinkaya Koleji, üçüncü Özlüce Sınav Koleji, dördüncü Çakır Eğitim Kurumları oldu.

Dereceye giren öğrenciler kupa ve madalyalarını törenle aldı.