Kulağındaki telefonu kapkaç yaptılar

Gözaltına alınan zanlılardan biri kapkaç yaptığı cep telefonunu gömdüğünü söyleyince polis, zanlının söylediği bölgeyi kazıp cep telefonunu sahibine teslim etti. 4 ay önce yaşanan bir başka kapkaç olayının güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler zanlıların aynı kişiler olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam 19:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi, 5’inci sümer sokak üzerinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki H.T. isimli bayanın telefonla konuşarak evine doğru yürüdüğü sırada kulağındaki telefonu kapan iki kişi koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Çirişhane Mahallesindeki bir çocuk parkında olayın zanlısı oldukları iddia edilen CB.(19) ve U.Ö.(23) isimli iki kişiyi yakaladı. Alınan ilk ifadelerinde H.T. isimli bayandan cep telefonunu kendisinin kapkaç yaparak çaldığını itiraf eden U.Ö. cep telefonunu gözaltına alındıkları çocuk parkının arka kısmında bulunan ağaçlık alana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine zanlının gösterdiği alanı kazan polis ekipleri, cep telefonunu toprak altından çıkarıp H.T.’ye teslim etti.

Kapkaç anı kamerada

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 ay önce Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde meydana gelen bir başka kapkaç olayının güvenlik kamera görüntülerini izlediklerinde kapkaç zanlılarının aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Ev hanımı A.B.B.(48) ‘nin sabah saat 09:30 sıralarında markete gittiği sırada cüzdanını kapkaç yaparak çalan zanlıların güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık anı görüntüleri delil olarak savcılığa teslim edildi. Zanlılar emniyetti sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.